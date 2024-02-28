PDIP Akan Pakai Data-Data Temuan Roy Suryo untuk Ajukan Hak Angket Pilpres 2024

JAKARTA - PDI Perjuangan akan memakai sejumlah temuan pakar telematika Roy Suryo terkait kecurangan Pilpres 2024 sebagai fakta-fakta untuk mengusulkan hak angket di DPR RI. Di samping itu, PDIP juga telah membentuk tim khusus mengumpulkan bukti-bukti dan data kecurangan Pemilu 2024.

"Kami berikan dukungan sepenuhnya tentang pentingnya audit forensik, audit investigatif, bahkan juga perlu audit metadata C1," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Hasto juga mengimbau banyak pihak termasuk masyarakat untuk ikut serta mendukung proses audit pemilu. Dia menilai proses audit forensik itu penting karena di dalam asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.