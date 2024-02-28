Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Approval Rating Jokowi Berada di Angka 76,6%

Sucipto , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |20:29 WIB
Survei Indikator: Approval Rating Jokowi Berada di Angka 76,6%
Presiden Jokowi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pasca-Pemilu 2024, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei approval rating atau kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam survei didapati terjadi penurunan dibanding survei sebelumnya, namun approval rating terhadap kinerja Jokowi berada di angka 76,6 persen.

“Sebanyak 76,6 persen merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Hanya 20,7 persen yang merasa tidak puas.," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi, Rabu (28/2/2024).

Adapun pengelompokannya secara rinci terkait kinerja Jokowi yakni, Sangat Puas 27,0 persen, Cukup Puas 49,6 persen, Kurang Puas 11,4 persen, Tidak Puas Sama Sekali 9,3 persen, dan Tidak Tahu/Tidak Jawab 2,7 persen.

"Artinya meskipun banyak hal yang menjadi perhatian publik, masyarakat secara umum masih percaya terhadap Presiden Jokowi," ujar peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Hendro Prasetyo.

Populasi survei tersebut melibatkan warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional.

Dengan jumlah sampel sebanyak 1.227 responden yang dipilih secara acak melalui metode Random Digit Dialing (RDD). Margin of error survei ini +- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan melalui telepon oleh pewawancara terlatih pada 18-21 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
