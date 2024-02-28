Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Hak Angket, Perindo Sebut Partai Koalisi Bertekad Bawa ke DPR

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |20:03 WIB
Soal Hak Angket, Perindo Sebut Partai Koalisi Bertekad Bawa ke DPR
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq menanggapi perihal wacana hak angket guna mengaudit kecurangan Pemilu 2024 yang akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Rofiq menjelaskan, meski Partai Perindo belum memiliki anggota yang berada di Senayan, para Partai Koalisi sudah sepakat untuk mendorong anggota DPR melakukan hak angket.

“Terkait dengan hak angket, Perindo kan juga punya (partai) koalisi, dan koalisi telah sepakat untuk membawa semua peristiwa yang terkait dengan hal-hal kecurangan pemilu yang dilakukan sebelum dan sesudah,” kata Rofiq di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Rofiq menegaskan, bahwa Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas Pemilu 2024 itu berada di barisan yang memiliki tekad bulat untuk membawa aspirasi hak angket ke DPR.

“Mereka (partai koalisi) telah bertekad untuk membawa aspirasi itu (hak angket). Jadi Partai Perindo ada di barisan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq meminta agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggunakan hak angket untuk mencari fakta terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Ahmad Rofiq saat menyikapi permasalahan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 KPU Partai Perindo
