Pernyataan Roy Suryo soal Kejanggalan Sirekap Bakal Dikaji Ulang Tim Ganjar-Mahfud

JAKARTA - PDI-P akan mengkaji ulang penyataan pakar telematika Roy Suryo terkait polemik aplikasi Sirekap KPU RI. Roy menyebut KPU sengaja memanipulasi persentase hasil Pilpres 2024 pada hari pencoblosan dan bahkan diduga sebelum quic count dimulai.

“Temuan dari Doktor Roy Suryo ini tentu saja sangat menarik untuk kami pelajari lebih lanjut,” kata Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto dalam pertemuan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2023).

Pernyataan Roy Suryo yang menyebut persentase hasil pilpres sudah diatur dan menuntut KPU melakukan audit forensik terhadap aplikasi Sirekap ini didukung tim paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahuf MD.

“Ibarat pertandingan sudah bermain, software nya diperbaiki, sehingga membuat orang yang tadinya men-download Sirekap ini pada awal Januari, yang didownload oleh KPPS itu tidak sama. Jadi kesalahannya bisa masif. Dan ini (diubah) dalam catatan saya terjadi 10 kali, " kata Roy pada kesempatan yang sama.