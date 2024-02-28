Perindo Minta Masyarakat Ikut Kawal Proses Penghitungan Suara Pemilu 2024

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tama S Langkun meminta masyarakat turut serta dalam proses penghitungan suara Pemilu 2024 yang sampai saat ini masih berlangsung.

“Kita juga minta lapisan masyarakat untuk terus mengawal proses (penghitungan suara Pemilu 2024) yang masih tersisa,” kata Tama di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Selain itu, Tama yang juga merupakan calon legislatif (caleg) dari Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas Pemilu 2024 itu mengapresiasi tindakan sejumlah koalisi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Bawaslu.

Tama pun menegaskan, laporan yang dilaporkan oleh koalisi masyarakat sipil maupun sejumlah lapisan ke Bawaslu akan terus dipantau terkait prosesnya pembuktiannya.

“Kita juga apresiasi teman-teman di kelompok masyarakat sipil, yang sudah melaporkan. Ada beberapa teman-teman yang melaporkan yang kemudian kita pantau juga prosesnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia juga berharap Bawaslu RI aktif dalam mengusut laporan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

(Khafid Mardiyansyah)