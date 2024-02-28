Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Temukan Kejanggalan dalam Sirekap

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |21:40 WIB
Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Temukan Kejanggalan dalam Sirekap
A
A
A

JAKARTA - Aliansi Pemuda Kawal Pemilu menemukan kejanggalan dalam website Sirekap besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang mana suara partai politik (parpol) mengalami naik turun dan inkonsistensi.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Ikhlas Ade Putra saat melakukan konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

"Sampai hari ini kita sudah hampir memasuki dua minggu, terkait beberapa hal yang mau kita sikapi terkait Sirekap yang ada di website KPU. Ada suatu hal yang paling ganjal," kata Ikhlas kepada wartawan.

"Sehingga kami menilai ini ada apa dengan Sirekap. Sedangkan hasil C1 sudah benar katakanlah di TPS. Nah setelah ditekap ini memunculkan suatu kegaduhan karena nggak sesuai dengan apa yang direkam sama TPS," imbuhnya.

Ikhlas mengatakan, atas kejadian tersebut banyak parpol yang dirugikan karena suara yang tak stabil alias naik turun dalam website Sirekap.

