Tolak Pemilu Curang, Habib Rizieq Ajak Laskar Bantu Mahasiswa Lawan Aksi Premanisme

JAKARTA – Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq mengajak para santri dan laskar untuk membantu mahasiswa melawan aksi premanisme serta menolak kecurangan Pemilu 2024.

“Semakin hari semakin panas. Semakin hari demo semakin besar. Semakin hari akan menjadi sebab terjadinya bentrokan, keributan,” ujarnya dilansir di channel Islamic Brother Hood Television (IBTV), Rabu (28/2/2024).

BACA JUGA: Tutup Acara Reuni 212 Ini Pesan Habib Rizieq kepada Umat Islam

“Apalagi sekarang sudah mulai ada yang berani mengerahkan preman. Preman dikerahkan, mahasiswa dibubarkan. Dipikir kita takut kali sama preman,” sambung Habib Rizieq.

Dikatakan Habib Rizieq, aksi premanisme di Indonesia sudah ada sejak dulu. Mereka diduga dikerahkan untuk melakukan aksi-aksi penyaluran aspirasi dari masyarakat maupun mahasiswa.

“Saya mau kasih tahu dulu kita bertempur. Kita lawan preman. Preman-preman mau ngacak-ngacak Jakarta, kita turun. Laskar-laskar, santri-santri melawan,” tegasnya.