HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Bullying Binus School Serpong 11 Orang, KPAI: Dilakukan Dua Kali

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |02:11 WIB
Pelaku <i>Bullying</i> Binus School Serpong 11 Orang, KPAI: Dilakukan Dua Kali
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diyah Puspitasari telah menemukan fakta baru terkait kasus bullying yang terjadi di Binus School Serpong.

Setelah melakukan penyelidikan, KPAI menyebut bahwa pelaku terduga bullying yang menyeret nama anak Vincent Rompies itu, ada 11 orang, termasuk ada orang dewasa.

"Kasus Kekerasan fisik dan psikis, perundungan yang menimpa anak AL, diduga dilakukan oleh delapan anak siswa dan tiga orang dewasa," ujar Diyah Puspitarini di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (26/2/2024).

Diyah Puspitarini juga mengakui bahwa aksi bullying itu dilakukan dua kali pada 2 dan 13 Februari 2024 dengan total 11 terduga pelaku.

Telusuri berita news lainnya
