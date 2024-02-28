Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidang Gugatan Perdata Ferdi Sambo Ditunda hingga 19 Maret, Ini Penyebabnya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |04:11 WIB
Sidang Gugatan Perdata Ferdi Sambo Ditunda hingga 19 Maret, Ini Penyebabnya
Ferdy Sambo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perdana gugatan keluarga Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) terhadap Ferdy Sambo dkk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan ditunda. Penundaan karena para tergugat atau yang mewakili tak hadir dalam sidang perdana.

Pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengatakan bahwa sidang ditunda karena para tergugat tidak menghadiri panggilan. Padahal surat panggilan telah dilayangkan sesuai alamat dan dianggap 90 persen sah dan patut kecuali Bharada Richard Eliezer sudah pindah namun disembunyikan alamatnya.

"Maka menurut kami alamat terakhir adalah di situ dan yang lainnya adalah sah dan patut maka oleh karena itu sidangnya ditunda tanggal 19 Maret 2024, di tempat yang sama," kata Kamaruddin di PN Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).

Agenda sidang pada tanggal 19 Maret masih sama yakni sidang perdana hingga para tergugat hadir panggilan kedua dan ketiga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/337/3044556/hendra_kurniawan-do0j_large.jpg
Hendra Kurniawan, Mantan Anak Buah Ferdy Sambo Bebas Bersyarat Pekan Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016155/3-jenderal-asal-cilacap-berkarier-cemerlang-salah-satunya-tangani-kasus-ferdy-sambo-WtyIslAPPA.jpg
3 Jenderal Asal Cilacap Berkarier Cemerlang, Salah Satunya Tangani Kasus Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/337/2998066/kabar-terbaru-bharada-eliezer-pindah-agama-jelang-nikah-dengan-calon-istri-ling-ling-l45VSeJnxf.jpg
Kabar Terbaru Bharada Eliezer Pindah Agama Jelang Nikah dengan Calon Istri Ling Ling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2950336/3-fakta-alvin-lim-disebut-orang-gila-oleh-menkumham-ngoceh-penahanan-ferdy-sambo-TUS8GhDKeh.jpg
3 Fakta Alvin Lim Disebut Orang Gila oleh Menkumham, Ngoceh Penahanan Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2950130/alvin-lim-sebut-ferdy-sambo-tak-ditahan-di-lapas-salemba-menkumham-orang-gila-itu-jZoqd6hCoJ.jpg
Alvin Lim Sebut Ferdy Sambo Tak Ditahan di Lapas Salemba, Menkumham: Orang Gila Itu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2949900/heboh-alvin-lim-sebut-ferdy-sambo-tak-ditahan-kadivpas-dki-jakarta-hoaks-f4dd1D7j3l.jpg
Heboh Alvin Lim Sebut Ferdy Sambo Tak Ditahan, Kadivpas DKI Jakarta: Hoaks!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement