Tukang Parkir Ditemukan Tewas di Kolong Rel Kereta Sawah Besar

Mayat tukang parkir di kolong rel kereta Sawah Besar, Jakarta Pusat (Foto: Rizki Faluvi)

JAKARTA - Seorang juru parkir ditemukan tewas di kolong perlintasan commuter line Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024) dini hari tadi.

Belum diketahui pasti penyebab meninggalnya juru parkir tersebut. Namun, dari hasil identifikasi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Petugas ambulans Pemrov DKI Jakarta langsung mengevakuasi jenazah seorang pria yang tergeletak di kolong perlintasan commuter line itu.

Meski tidak ditemukan identitas pada jenazah, diketahui pria ini merupakan juru parkir di kawasan tersebut, seperti diungkapkan salah seorang warga, Siswanto.

Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan autopsi guna kepentingan penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Sawah Besar, Jakarta Pusat.

(Arief Setyadi )