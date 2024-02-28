Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditinggal Sholat, Motor Vario Raib Digasak Maling di Cilodong

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |07:47 WIB
Ditinggal Sholat, Motor Vario Raib Digasak Maling di Cilodong
Curanmor di Cilodong, Depok (Foto: @depokhariini)
DEPOK - Sebuah sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi B 3879 ETD raib digasak maling saat ditinggal ibadah dalam keadaan terkunci stang di pelataran Mushola Al Falah Jalan Tambarehe RT 2, RW 6, Kalibaru, Cilodong, Kota Depok pada Selasa 27 Februari 2024 malam.

Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) terekam kamera pengawas atau CCTV dari mushola tersebut dibagikan laman Instagram @depokhariini. Terlihat pelaku curanmor beraksi saat waktu ibadah sholat Isya atau sekira pukul 19.30 WIB seorang diri tak perlu waktu lama langsung membawa kabur Honda Vario tersebut.

"Modus operandi pelaku mengambil sepeda motor diduga dengan cara merusak kunci stang," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).

"Pelaku dalam penyelidikan," tambahnya.

Margiyono menjelaskan kronologi berawal dari korban melaksanakan ibadah di Mushola Al Falah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian, sepeda motor tersebut diparkir dihalaman Mushola Al Falah dalam keadaan terkunci stang.

