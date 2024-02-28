Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekonstruksi Pembunuhan Dante Anak Artis Tamara Tyasmara Digelar Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |08:02 WIB
Rekonstruksi Pembunuhan Dante Anak Artis Tamara Tyasmara Digelar Hari Ini
Tersangka YA (Foto: Ist/MPI)
JAKARTA - Polisi bakal melakukan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Raden Andante Khalif Pramudityo (6), anak artis Tamara Tyasmara dengan tersangka Yudha Arfandi (YA) pada hari ini, Rabu (28/2/2024).

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Rovan Richard Mahenu menyebutkan, usai dilakukan rekonstruksi di Polda Metro, rekonstruksi berikutnya akan digelar di tempat kejadian perkara (TKP).

“Rekonstruksi kasus Dante di mulai di Polda pukul 10.00 WIB. Kemudian akan dilanjutkan ke TKP,” kata Rovan Richard kepada wartawan, Rabu.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menangkap seseorang berinisial YA terkait kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo (6), anak artis Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Untuk diketahui, YA merupakan kekasih Tamara.

"Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA terkait peristiwa meninggalnya putra saudari Tamara. Penangkapan dilakukan di Pondok Kelapa," ujar Kabid Humas Polda Metro Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada awak media, Jumat 9 Februari 2024.

Berdasarkan rekaman dari kamera pengawas atau CCTV yang diperiksa tim penyidik, kekasih Tamara itu berada di lokasi kejadian. Dia menemani Dante saat latihan berenang di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Hanya, saat ditanya awak media dari awal, Tamara tidak berterus terang jika seseorang yang ada di kolam renang bersama anaknya adalah kekasihnya.

"Selanjutnya tersangka dibawa ke Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan," kata Ade Ary.

