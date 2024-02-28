Jakarta Diguyur Hujan, 4 Ruas Jalan Tergenang Banjir

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 4 ruas jalan tergenang imbas hujan deras yang mengguyur Ibu Kota pagi ini. Adapun ketinggian banjir bervariasi.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 4 ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).

Adapun data ruas jalan yang tergenang sebagai berikut:

1. Jl. Muara Baru ( depan Apartemen Pluit Sea View), Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketinggian: 10 cm

2. Jl. Muara Baru ( Gg.Marlina), Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketinggian: 20 cm

3. Jl. Gedong Panjang (Pintu Keluar Tol), Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketinggian: 15 cm

4. Jl. Muara Baru ( Depan Pintu masuk Pelabuhan Nizam Zaman), Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketinggian: 35 cm