HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Diguyur Hujan, 4 Ruas Jalan Tergenang Banjir

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |08:15 WIB
Jakarta Diguyur Hujan, 4 Ruas Jalan Tergenang Banjir
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 4 ruas jalan tergenang imbas hujan deras yang mengguyur Ibu Kota pagi ini. Adapun ketinggian banjir bervariasi.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 4 ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).

Adapun data ruas jalan yang tergenang sebagai berikut:

1. Jl. Muara Baru ( depan Apartemen Pluit Sea View), Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketinggian: 10 cm

2. Jl. Muara Baru ( Gg.Marlina), Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketinggian: 20 cm

3. Jl. Gedong Panjang (Pintu Keluar Tol), Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketinggian: 15 cm

4. Jl. Muara Baru ( Depan Pintu masuk Pelabuhan Nizam Zaman), Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketinggian: 35 cm

