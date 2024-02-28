Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Senggol Truk Trailer, Mobil Mercy Terbalik di Tol Kemayoran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |08:36 WIB
Senggol Truk Trailer, Mobil Mercy Terbalik di Tol Kemayoran
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mobil Mercedes Benz terlibat kecelakaan di Tol Kemayoran, Jakarta Pusat. Mobil yang dikendarai oleh Elwin Will Yanto (44) itu terbalik usai menyenggol truk trailer di lokasi.

“Sebuah mobil sedan bermerk Mercedes Benz dengan plat nomor F 1617 RX mengalami kecelakaan hingga terbalik di jalan Tol Km 18.400 B Kemayoran arah Tanjung Priok,” tulis keterangan TMC Polda Metro Jaya, Rabu (28/2/2024).

Kejadian itu terjadi pada hari ini sekira pukul 05.05 WIB. Dalam keterangan TMC Polda Metro, pengendara Mercy, Elwin, mulanya melaju dari arah Pluit menuju Tanjung Priok.

“Elwin mengaku hendak keluar Off Kemayoran, namun karena tidak menjaga jarak aman, mobil yang dikemudikan Elwin menyenggol truk trailer,” tulis TMC Polda Metro.

Pengendara Mercy tersebut kemudian hilang kendali terhadap mobil yang dikemudikannya. Mobil Mercy itu pun kemudian terbalik.

“Kendaraan yang dikemudikan Elwin hilang kendali dan berakhir terbalik dengan posisi keempat ban menghadap ke atas,” jelas TMC Polda Metro.

Dari foto yang dilihat, terlihat kaca mobil pada bagian depan Mobil Mercy itu pecah. Atap dari mobil itu pun terlihat penyok dan kedua kaca spion yang berada di sebelah kanan dan kiri mengalami patah.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
