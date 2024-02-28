Warga Serbu Ribuan Paket Sembako Murah Polres Jakbar

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) menggelar bazar sembako murah untuk masyarakat. Dalam kegiatan itu, warga langsung menyerbu ribuan paket yang telah disediakan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini itu, sejak pagi sudah dipadati oleh masyarakat yang hendak mendapatkan paket sembako murah, meskipun di tengah guyuran hujan.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 2.000 paket sembako murah untuk masyarakat sekitar.

"Pada intinya, kami ingin menjamin ketersediaan sembako dengan harga murah dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta Barat dalam rangka menyambut dan mengantisipasi bulan suci ramadhan 1445 H," kata Syahduddi di Mapolres Metro Jakarta Barat, Rabu (28/2/2024).

Bazar sembako murah ini diikuti oleh warga dari dua kecamatan yang terdiri empat kelurahan, dengan paket sembako murah yang terdiri dari lima kilogram beras premium, dua liter minyak, gula, tepung, hingga telur.

Warga yang ingin membeli paket sembako murah cukup datang dengan membawa KTP.