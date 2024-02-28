Reka Ulang Kematian Dante, Yudha Peragakan 49 Adegan Pembunuhan Anak Tamara Tyasmara

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kematian putra Artis Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante (6) di Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Jalan Pondok Kelapa Timur II RT 11/11, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia sekitar pukul 13.00 WIB, tersangka Yudha dibawa untuk melakukan reka adegan di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Menggunakan boneka, Yudha memperlihatkan adegan per adegan tindakan bejatnya dihadapan ratusan orang.

Tampak hadir Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau Inafis Polri, Kejaksaan Tinggi, Tamara Tyasmara hingga yang menyaksikan adegan per adegan. Diketahui ada sebanyak 49 adegan yang diperagakan dalam kolam renang tersebut.

"43C, tersangka masih dalam posisi membenamkan korban,"sahut polisi.

Diberitakan sebelumnya, Yudha membenamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter pada 27 Januari 2024.