Ada Mobil Terbakar di Simatupang Jaksel, Arus Lalu Lintas Macet

Kebakaran mobil di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan (TMC Polda Metro Jaya)

JAKARTA - Sebuah mobil terbakar di Jalan TB Simatupang arah lampu merah atau traffic light Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024) sekira pukul 19.04 WIB. Petugas pemadam kebakaran atau damkar dikerahkan untuk memadamkan api.

TMC Polda Metro Jaya melaporkan bahwa kebakaran mobil tersebut membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi padat.

BACA JUGA:

"19.04 Sebuah mobil terbakar di JI. TB Simatupang mengarah Traffic Light Lebak Bulus, saat ini sudah dalam penanganan petugas," tulis akun resmi X @TMCPoldaMetro.