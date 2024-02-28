Polisi Umumkan Tersangka Kasus Bullying di SMA Binus Serpong Jumat Lusa

JAKARTA - Polres Metro Tangerang Selatan akan mengumumkan ke publik hasil penyelidikan kasus perundungan atau bullying siswa di SMA Binus Serpong sekaligus penetapan tersangka, pada Jumat 1 Maret 2024.

Hal itu disampaikan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan penetapan tersangka kasus bullying di sekolah intenasional tersebut.

"Penetapannya dan hasil pemeriksaan. Insya Allah Jumat kami release," kata Ibnu, Rabu (28/2/2024).

BACA JUGA:

Sebelumnya seorang siswa berinisial AL (17) mengalami penganiayaan dan perundungan di SMA Binus Serpong.

Kekerasan tersebut dilakukan oleh sekelompok siswa senior yang menamakan diri 'Geng Tai'. Salah satu terduga pelaku diduga anak presenter terkenal Vincent Rompies.