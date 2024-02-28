Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Perempuan yang Terseret Motor di Bekasi Bukan Korban Begal, Begini Penjelasannya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |22:22 WIB
Polisi Sebut Perempuan yang Terseret Motor di Bekasi Bukan Korban Begal, Begini Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai video viral di media sosial (medsos) yang memperlihatkan seorang wanita yang terseret motor puluhan meter jauhnya.

Video yang dinarasikan terjadi di jalan underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi itu viral lantaran diduga sebagai aksi pembegalan.

Dikatakan Gurnald, wanita yang terekam sebagai korban dalam video tersebut bernama Indah Agustiani yang merupakan salah satu admin di tempat kursus mengemudi Persemija di Cibitung.

"Jadi yang pemilik motor ini atas nama Murniasih. Nah, ibu Murniasih ini datang ke tempat kursus mobil dengan maksud mau latihan mengemudi. Pada saat dia parkir kemudian Ibu Murniasih ini menitipkan motor itu ke adminnya yang di dalam. Ternyata keterangan dari Bu Murniasih, dia lupa cabut kunci motor," tutur Gurnald.

Gurnald mengungkapkan bahwa pada saat Murniasih pergi dengan mobil bersama pelatihnya, Indah pun melihat ada orang yang ingin mengambil motor. Kemudian Indah lari keluar untuk mengejar pelaku sambil pegangan belakang motor. Akibatnya Indah pun terseret motor tersebut.

Terkait luka-luka yang diderita Indah, Gurnald bilang, ada di sekujur paha sebelah kiri, di bagian kaki, lalu ada juga terbentur di bagian kepala yaitu jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kanan.

Kemudian ada pula luka di kaki yakni di jari kaki dengan mata kaki dan juga kaki kanan.

"Betul, korban ini admin. Jadi bukan pemilik motor. Jadi ini sementara untuk pelaku sudah kita kantongin namanya. Sudah kita buru orangnya. Nanti kalau sudah ada info pelakunya ketangkap nanti kita info kembali, tapi sebentar lagi kita buru," tutur Gurnald.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/338/3008931/jatuh-dari-motor-saat-kabur-pelaku-begal-bonyok-dihajar-massa-di-bogor-oUYv6kbTMr.jpg
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement