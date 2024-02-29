Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekapitulasi Hari Pertama, KPU Umumkan Hasil Pemungutan Suara Luar Negeri 7 Negara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |00:57 WIB
Rekapitulasi Hari Pertama, KPU Umumkan Hasil Pemungutan Suara Luar Negeri 7 Negara
KPU gelar rekapitulasi suara hari pertama Pemilu 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Perwakilan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mengumumkan hasil Pemilu 2024 dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024). Rapat pleno akan dilaksanakan mulai hari ini hingga 20 Maret 2024.

Rencana rapat pleno itu dimulai pukul 09.00 WIB namun sempat diskors karena Ketua KPU RI beserta seluruh komisioner harus menghadiri sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik soal kebocoran data. Pembacaan hasil pemilu luar negri baru dibacakan sekitar pukul 16.30 WIB.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari, menyebut rencana awalnya akan dibacakan rekapitulasi suara manual oleh 21 PPLN. Namun waktu yang tidak memungkinkan hasilnya hanya dibacakan 7 PPLN.

"Kita sepakat ya, PPLN 1-21 kita tuntaskan hari ini. Kalau misal tertunda, besok akan lebih berat lagi," kata Hasyim dalam rapat.

Berikut hasil rekapitulasi 7 PPLN:

1. Athena, Yunani

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 98 Suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 659 Suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 233 Suara

2. Perth , Australia

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 708 suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 1.137 suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 1.600 suara

3. Manila, Filipina

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 84 suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 478 suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 353 suara

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement