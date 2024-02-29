Rekapitulasi Hari Pertama, KPU Umumkan Hasil Pemungutan Suara Luar Negeri 7 Negara

JAKARTA - Perwakilan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mengumumkan hasil Pemilu 2024 dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024). Rapat pleno akan dilaksanakan mulai hari ini hingga 20 Maret 2024.

Rencana rapat pleno itu dimulai pukul 09.00 WIB namun sempat diskors karena Ketua KPU RI beserta seluruh komisioner harus menghadiri sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik soal kebocoran data. Pembacaan hasil pemilu luar negri baru dibacakan sekitar pukul 16.30 WIB.

BACA JUGA: Roy Suryo Tuding KPU Sengaja Atur Persentase Hasil Pilpres Sebelum Quick Count Berlangsung

Ketua KPU Hasyim Asy'ari, menyebut rencana awalnya akan dibacakan rekapitulasi suara manual oleh 21 PPLN. Namun waktu yang tidak memungkinkan hasilnya hanya dibacakan 7 PPLN.

"Kita sepakat ya, PPLN 1-21 kita tuntaskan hari ini. Kalau misal tertunda, besok akan lebih berat lagi," kata Hasyim dalam rapat.

Berikut hasil rekapitulasi 7 PPLN:

1. Athena, Yunani

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 98 Suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 659 Suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 233 Suara

2. Perth , Australia

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 708 suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 1.137 suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 1.600 suara

3. Manila, Filipina

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 84 suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 478 suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 353 suara