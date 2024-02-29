Miliki Log Activity Terkait Koreksi Data Sirekap, KPU: Jika Diperlukan Kami Siapkan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan mempunyai log activity alias log aktivitas pada setiap koreksi data yang dilakukan dalam aplikasi Sirekap. KPU pun memastikan siap membuka data log aktivitas itu jika diperlukan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa log aktivitas itu berisi mengenai catatan aktivitas perubahan di setiap TPS. Artinya, jika terdapat koreksi yang dilakukan pada TPS tertentu, maka waktu hingga berubahnya jumlah suara sebelum dan setelah dikoreksi lengkap tercatat.

“Jadi setelah mengenai ada yang anomali dan kemudian kita dikoreksi catatan-catatannya ada semua sebagai bentukk menjawab sebetulnya yang dimaksud koreksi itu apa, sinkronisasi itu apa, itu di dalam log activity itu ada dan kalau memang diperlukan akan kami siapkan,” ungkap Hasyim dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di KPU, Rabu (28/2/2024).

Koreksi data Sirekap itu, kata Hasyim, dilakukan pada data-data anomali yang muncul pada tempat pemungutan suara (TPS) tertentu. Adapun koreksi atau sinkronisasi data itu dilakukan dengan merujuk pada foto formulir hasil pada masing-masing TPS.