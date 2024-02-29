Tanggapi Desakan Hak Angket, Begini Kata Jubir Paslon 01 dan 03

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mendesak, parpol pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD segera mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke DPR. Jubir paslon 01 dan 03 pun merespon pernyataan tersebut.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Guntur Romli mengatakan, PDI Perjuangan memiliki komitmen menggulirkan hak angket. Bahkan, PDI-P tidak hanya menyasar dugaan kecurangan Pilpres 2024 saja, juga pembelian pesawat tempur Mirage.

Dia juga mengoreksi pernyataan elite PPP yang menyebut hak angket tidak perlu. Menurut dia, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy sudah mengoreksi pernyataan itu dan hanya merupakan pendapat pribadi.

"Kalau dinamika internal parpol 01 dan 03 masih solid ajukan hak angket. Pasti ini terjadi karena ini bagian tuntutan rakyat. Hak angket kita bicara proses demokrasi pada pemilu bukan pemakzulan," ujarnya pada wartawan, Rabu (28/2/2024).

Pada kesempatan itu, Anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Refly Harun mengatakan, bahwa para sekretaris jenderal (Sekjen) parpol di paslon 01 sudah mengatakan akan mendukung hak angket yang diwacanakan kubu 03. Dukungan juga disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Yang ditunggu sebenarnya adalah kepemimpinan PDI-P karena kalau cuma 01 yang mengusukan tidak akan lolos, karena cuma 167 kursi. Tapi kalau ditambah PDI-P yang memiliki 128 kursi, walaupun PPP tak mau ikut sudah mayoritas," kata pakar hukum tata negara tersebut.

Bila PPP ikut, maka akan lebih mayoritas karena kalau tidak mayoritas akan omong-omong saja.

(Khafid Mardiyansyah)