HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Ungkap Kecurangan Pilpres 2024, Pesan Mendalam Hasto: Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan

Ismet Humaedi , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |06:27 WIB
Roy Suryo Ungkap Kecurangan Pilpres 2024, Pesan Mendalam Hasto: Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan dukungannya terhadap adanya audit dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Audit forensik IT disebutkan harus dilakukan untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam penghitungan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).

Hasto menjelaskan, proses audit Sirekap itu penting karena pemilu berkaitan dengan masa depan rakyat, bangsa dan negara.

"Kami berikan dukungan sepenuhnya tentang pentingnya audit forensik, audit investigatif, bahkan juga perlu audit metadata C1," kata Hasto kepada media di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Hasto mengimbau seluruh masyarakat untuk ikut serta mendukung proses audit pemilu agar hasilnya transparan, salah satunya dengan menyimpan formulir C1 pada saat penghitungan suara di TPS selesai dilakukan untuk dijadikan pembanding dalam audit metadata C1 di Sirekap.

Di lokasi yang sama, pakar telematika Roy Suryo menduga Sirekap menjadi salah satu media untuk melancarkan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilpres 2024. Dalam penjelasannya, Roy menerangkan dugaan kecurangan tersebut terjadi ketika Sirekap diunduh oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di awal peresmiannya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Roy Suryo Pemilu 2024 KPU
