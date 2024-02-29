Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengupas Arti Zaman akan Berbolak-Balik dalam Ramalan Jayabaya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |06:30 WIB
Mengupas Arti Zaman akan Berbolak-Balik dalam Ramalan Jayabaya
Ilustrasi arti zaman berbolak balik ramalan jayabaya (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Mengupas arti zaman akan berbolak-balik dalam ramalan Jayabaya. Adapun ramalan ini dibuat oleh Prabu Jayabaya dari kerajaan kediri yang dikenal dengan ilmunya yang luas.

Saking memiliki ilmu yang luas dia pun membuat ramalan untuk masa depan. Dia pun menuliskan beberapa prediksi dalam sebuah kitab ‘Ramalan Jayabaya’ hingga kini masih dipercaya sebagian orang. Salah satu ramalan Jayabaya adalah mengenai arti zaman akan berbolak-balik.

Lantas apa arti zaman akan berbolak balik? Nantinya dikabarkan zaman modern akan kembali ke masa lalu serta berbolak balik tanpa henti. Ramalan ini berasal dari istilah iku tandhane yen wong bakal nemoni wolak-waliking zaman.

Sebagai informasi,ada sosok yang dikabarkan telah menulis ramalan itu dikarenakan memiliki kemampuan khusus.

Ternyata inilah sosok yang menulis Ramalan Jayabaya yang dikabarkan Raden Ngabehi Ranggawarsita (1802-1873 M), pujangga besar terakhir Keraton Surakarta. Untuk diketahui, Ranggawarsita lahir pada masa kejayaan Pakubuwono IV (Keraton Surakarta), dia merupakan cucu dari Yasadipura II.

Halaman:
1 2
      
