Hari Ini Rektor UP Nonaktif Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Pelecehan Seksual

JAKARTA - Polda Metro Jaya hari ini diagendakan akan melakukan pemeriksaan terhadap Rektor Universitas Pancasila nonaktif Prof Dr Edei Toet Hedartno (ETH) terkait kasus dugaan pelecehaan seksual, Kamis (29/2/2024). Pemeriksaan dilakukan setelah sebelumnya DTH tak hadir dalam pemanggilan pertama.

"Diperiksa tanggal 29 Februari," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Pemeriksaan hari ini dilakukan setelah sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan atas permohonan dari ETH sendiri. Melalui kuasa hukumnya, Rektor Universitas Pancasila nonaktif itu menyebut tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan ada agenda lain.

BACA JUGA: Bareskrim Limpahkan Kasus Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila ke Polda Metro

Pemeriksaan terhadap ETH merupakan tindak lanjut dari dua laporan polisi (LP) yang diterima Polda Metro Jaya.

Salah satu LP itu dilaporkan oleh RZ yang disebut merupakan karyawan di Universitas Pancasila. Laporan tersebut tersegister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 12 Januari 2024.