Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini Rektor UP Nonaktif Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Pelecehan Seksual

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |07:01 WIB
Hari Ini Rektor UP Nonaktif Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Pelecehan Seksual
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya hari ini diagendakan akan melakukan pemeriksaan terhadap Rektor Universitas Pancasila nonaktif Prof Dr Edei Toet Hedartno (ETH) terkait kasus dugaan pelecehaan seksual, Kamis (29/2/2024). Pemeriksaan dilakukan setelah sebelumnya DTH tak hadir dalam pemanggilan pertama.

"Diperiksa tanggal 29 Februari," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Pemeriksaan hari ini dilakukan setelah sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan atas permohonan dari ETH sendiri. Melalui kuasa hukumnya, Rektor Universitas Pancasila nonaktif itu menyebut tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan ada agenda lain.

Pemeriksaan terhadap ETH merupakan tindak lanjut dari dua laporan polisi (LP) yang diterima Polda Metro Jaya.

Salah satu LP itu dilaporkan oleh RZ yang disebut merupakan karyawan di Universitas Pancasila. Laporan tersebut tersegister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 12 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983//polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915//ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188746//ayu_puspita-zolI_large.jpg
Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Ditetapkan Tersangka Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655//polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188630//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-qXEj_large.jpg
Polda Metro Bantah Pelaku Penipuan WO Ayu Puspita Dilepas, Bakal Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188612//viral-gDpT_large.jpg
Polisi Tangkap Tiga Provokator saat Unjuk Rasa di Jakarta, Bom Molotov Jadi Barbuk!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement