HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi dan Para Menteri Nge-Mall di Samarinda

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |07:29 WIB
Momen Jokowi dan Para Menteri <i>Nge-Mall</i> di Samarinda
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi BIG Mall di Kota Samarinda pada Rabu malam, 28 Februari 2024. Kedatangan Presiden, mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

Tiba pukul 20.12 WITA, masyarakat bersorak di lobi utama BIG Mall. Presiden pun tak segan-segan menyapa dan berswafoto dengan warga yang antusias. Bagi banyak pengunjung, momen itu adalah sebuah kejutan yang tidak terduga.

"Deg-degan banget, saya enggak percaya di depan kita tuh ternyata Bapak Presiden. Sampai gemetar tangannya," kata Icha usai berswafoto bersama Presiden Jokowi.

Bergerak ke lantai bawah, Presiden dan rombongan kembali disambut riuh pengunjung yang berkumpul di dekat eskalator. Presiden pun melambaikan tangan, menyapa mereka. Presiden dan rombongan kemudian menuju sebuah restoran bakso. Duduk bersama para menteri, Presiden Jokowi tetap melayani permintaan swafoto dari warga yang kebetulan berada di sana.

Rizka, salah satu warga, mengungkapkan kegembiraannya. Ia tidak menyangka, niatnya untuk makan malam justru berbuah foto bersama seorang Kepala Negara. _"Excited_, deg-degan juga, agak panik, tapi alhamdulilah bersyukur banget karena bisa kebagian foto sama Pak Jokowi," ungkap Rizka.

Dalam suasana yang lebih santai, menteri-menteri yang hadir juga menikmati kebersamaan dengan masyarakat. Tampak hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto.

Mereka menikmati semangkuk bakso lengkap dengan pangsit goreng, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat. Mereka pun tak luput jadi sasaran warga untuk bersalaman dan berfoto.

Halaman:
1 2
      
