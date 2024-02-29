Yusuf Lakaseng Perindo: Kepercayaan Kita pada KPU di Titik Nadir

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengatakan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah di titik nadir. Salah satunya, kecurigaan terhadap proses rekapitulasi suara lewat Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi menurut saya sih kepercayaan kita kepada KPU sudah di titik nadir,” tegas Yusuf kepada iNews Media Group, dikutip Kamis (29/2/2024).

Sebelumnya, Yusuf mencurigai ada desain besar untuk mencuri suara Partai Perindo di Pemilu 2024 kali ini. Kecurigaan publik bahwa suara Perindo dialihkan ke salah satu partai yang dekat dengan Istana, dimana anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umumnya.

Apalagi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberikan sanksi kepada Ketua KPU dan anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Ditambah, DKPP akan kembali memanggil Ketua KPU soal kebocoran data.

“Menurut saya kalau sekarang ini KPU udah banyak cacatnya, kan berkali-kali KPU ini di sidang oleh DKPP. Bahkan sekarang pun lagi di sidang lagi oleh DKPP setelah sebelumnya juga ada kasus yang apa Ketua KPU sudah menerima sanksi sebagai pelanggar etik dan ini soal kebocoran data lagi dipanggil lagi, di sidang lagi oleh DKPP,” ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf pun mengkritik bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk masalah SiRekap. “Nah, dalam situasi ini mestinya yang berfungsi itu adalah Bawaslu, karena Bawaslu ini kan super body pengawas Pemilu.”