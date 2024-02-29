Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Inilah Profil Ponpes Al Hanifiyyah Kediri, Tempat Santri Tewas Usai Dianiaya Senior yang Ternyata Tidak Ada Izin Operasional

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |08:28 WIB
Inilah Profil Ponpes Al Hanifiyyah Kediri, Tempat Santri Tewas Usai Dianiaya Senior yang Ternyata Tidak Ada Izin Operasional
Ilustrasi profil ponpes Al Hanifiyyah ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah profil Ponpes Al Hanifiyyah Kediri, tempat santri tewas usai dianiaya senior yang ternyata tidak ada izin operasional. Namanya menjadi viral dikarenakan seorang santri asal Banyuwangi tewas di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Santri tersebut tewas lantaran menjadi korban penganiayaan dari temannya. Untuk itu beberapa masyarakat penasaran mengenai Ponpes Al Hanifiyyah Kediri.

Berikut inilah profil Ponpes Al Hanifiyyah Kediri, tempat santri tewas usai dianiaya senior yang ternyata tidak ada izin operasional:

Mengutip informasi dari media sosial Instagramnya, ponpes ini telah berdiri sejak 2014 yang juga menyelenggarakan sistem pendidikan berupa MTQ Al-Hanifiyyah dan TPQ Al Hanifiyyah. Diketahui pengasuh Ponpes Al Hanifiyah adalah Fatihunada atau akrab disapa Gus Fatih.

Ponpes ini memiliki total santri sekitar 93 orang dengan rincian sekitar 74 santri putri dan 19 santri putra. Kementerian Agama memastikan jika ponpes ini tidak memiliki izin atau Nomor Statistik Pesantren (NSP) dari Kemenag.

Halaman:
1 2
      
