Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Sosok dan Profil Jenderal Bintang 5 yang Hanya Berjumlah 3 di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |09:29 WIB
Mengenal Sosok dan Profil Jenderal Bintang 5 yang Hanya Berjumlah 3 di Indonesia
Ilustrasi sosok dan profil jenderal bintang 5 ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal sosok dan profil jenderal bintang 5 yang hanya berjumlah 3 di Indonesia. Adapun pangkat tertinggi seorang Tentara Negara Indonesia (TNI) tidak mudah didapatkan.

Lantaran Jenderal Bintang Lima merupakan pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Sebab, tidak sembarang perwira mampu mendapatkan pangkat tersebut. Lantas siapakah sosok tersebut?

Berikut mengenal sosok dan profil jenderal bintang 5 yang hanya berjumlah 3 di Indonesia:

1. Soedirman

Jenderal Besar TNI (Anumerta) Raden Soedirman atau yang biasa disebut Jenderal Soedirman merupakan salah satu tokoh besar di Tanah Air. Mengutip situs resmi Pusat Sejarah TNI, Soedirman dianugerahi Pangkat Kehormatan Jenderal Besar TNI pada 30 September 1997.

Penganugerahan Pangkat Jenderal Berbintang Lima ini adalah peristiwa yang sangat istimewa. Itu karena pangkat tersebut hanya diberikan kepada prajurit yang sangat berjasa untuk bangsa dan negara.

Soedirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan pangkat Jenderal oleh Presiden Soekarno pada 18 Desember 1945. TKR kemudian berganti nama menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada 24 Januari 1946.

Kisah Jenderal Soedirman yang paling terkenal adalah saat gerilya selama 7 bulan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Soedirman tengah sakit. Ia pun harus ditandu anak buahnya. Perang gerilya yang dilancarkan TNI dengan rakyat itu akhirnya berhasil memukul Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187616//ketua_mpr_china_wang_huning_tiba_di_indonesia-kA2s_large.jpg
Ketua MPR China Tiba di Indonesia, Besok Bertemu Prabowo di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187606//mensesneg_prasetyo_hadi-jO6I_large.jpg
Istana Tegaskan Pemerintah Sanggup Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186793//banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-UMte_large.jpg
Korban Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Asia Tenggara Tembus 500 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185315//gibran-3J2Y_large.jpg
Pidato di KTT G20, Gibran: Kerja Sama Harus Memberdayakan Bukan Mendikte
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184177//viral-It56_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman, Guru Muhammadiyah yang Jadi Jenderal Bintang 5 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184088//prabowo_subianto-gqJ2_large.jpg
Prabowo: Indonesia Akan Punya Mobil dan Motor Buatan Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement