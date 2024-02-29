Mengenal Sosok dan Profil Jenderal Bintang 5 yang Hanya Berjumlah 3 di Indonesia

JAKARTA - Mengenal sosok dan profil jenderal bintang 5 yang hanya berjumlah 3 di Indonesia. Adapun pangkat tertinggi seorang Tentara Negara Indonesia (TNI) tidak mudah didapatkan.

Lantaran Jenderal Bintang Lima merupakan pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Sebab, tidak sembarang perwira mampu mendapatkan pangkat tersebut. Lantas siapakah sosok tersebut?

Berikut mengenal sosok dan profil jenderal bintang 5 yang hanya berjumlah 3 di Indonesia:

1. Soedirman

Jenderal Besar TNI (Anumerta) Raden Soedirman atau yang biasa disebut Jenderal Soedirman merupakan salah satu tokoh besar di Tanah Air. Mengutip situs resmi Pusat Sejarah TNI, Soedirman dianugerahi Pangkat Kehormatan Jenderal Besar TNI pada 30 September 1997.

Penganugerahan Pangkat Jenderal Berbintang Lima ini adalah peristiwa yang sangat istimewa. Itu karena pangkat tersebut hanya diberikan kepada prajurit yang sangat berjasa untuk bangsa dan negara.

Soedirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan pangkat Jenderal oleh Presiden Soekarno pada 18 Desember 1945. TKR kemudian berganti nama menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada 24 Januari 1946.

Kisah Jenderal Soedirman yang paling terkenal adalah saat gerilya selama 7 bulan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Soedirman tengah sakit. Ia pun harus ditandu anak buahnya. Perang gerilya yang dilancarkan TNI dengan rakyat itu akhirnya berhasil memukul Belanda.