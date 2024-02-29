Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Presiden Jokowi Bakal Kunjungi Bontang dan IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |08:56 WIB
Hari Ini, Presiden Jokowi Bakal Kunjungi Bontang dan IKN
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengunjungi Kota Bontang pada hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis, 29 Februari 2024.

Presiden akan berangkat dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dari Kota Samarinda.

Setibanya di Kota Bontang, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat.

Pada siang harinya, Presiden dan rombongan akan bertolak menuju Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan helikopter. Di IKN, Presiden Jokowi akan melakukan peletakan batu pertama _(groundbreaking)_ sejumlah proyek infrastruktur.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Kabupaten Bontang antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.

Tampak melepas Presiden Jokowi menuju Kota Bontang yakni Danrem 091/Aji Surya Natakesuma Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb David Ali Hamzah, dan Dandim 091/Samarinda Letkol Inf Yusub Dody Sandra.

(Khafid Mardiyansyah)

      
