HOME NEWS NASIONAL

BPBD DKI: Banjir di Jakarta Meluas Di 11 Ruas Jalan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |09:17 WIB
BPBD DKI: Banjir di Jakarta Meluas Di 11 Ruas Jalan
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada penambahan jumlah ruas jalan yang mengalami banjir pada Kamis (29/2/2024).

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang menjelaskan dari data hingga Pukul 07.00 WIB pihaknya mendata laporan 11 ruas jalan tergenang banjir.

"Total ada 11 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta mengalami genangan," ujar Michael.

11 ruas jalan yang tergenang banjir tersebut yakni:

1. Jl. Percetakan Negara II, Kel. Johar Baru, Jakarta Pusat

Ketinggian: 10 cm

2. Jl. Cempaka Putih Raya (Rumah Makan Shukaku), Kel. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat

      
