HOME NEWS NASIONAL

Sekjen Partai Perindo: Pemilu Ulang Langkah Selamatkan Demokrasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |09:29 WIB
Sekjen Partai Perindo: Pemilu Ulang Langkah Selamatkan Demokrasi
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq menyatakan Pemilu ulang merupakan langkah dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, hasil Pemilu harus mendapat legitimasi dari publik. Jika Pemilu tidak diulang maka akan banyak gerakan masyarakat yang mengekspresikan ketidakpuasan dengan hasil Pemilu karena marak kejanggalan.

"Kalau tidak ada legitimasi pasti selama 5 tahun terganggu, setiap hari pasti akan muncul desakan, muncul kritik, muncul gerakan massa atas ketidak puasan akan sebuah hasil yang dihasilkan dalam Pemilu kali ini," kata Rofiq kepada iNews Media Group.

Akan hal itu, Rofiq menegaskan, Pemilu ulang menjadi jalan keluar agar demokrasi di tanah air terselamatkan.

"Maka jalan satu-satunya Pemilu ulang itu adalah sebagai satu langkah dalam rangka menyelematkan demokrasi kita ke depan," ujarnya.

Selain itu, dengan digelarnya Pemilu ulang juga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

Sebelumnya, Partai Perindo mendesak Pemilu 2024 diulang. Hal itu merespons banyaknya permasalahan dalam Pemilu 2024 termasuk penghitungan suara di Sistem Rekapitulasi Pemilu (Sirekap).

Halaman:
1 2
      
