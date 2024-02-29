Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suara Perindo Banyak yang Hilang di Sirekap, Abdul Khaliq: Memang Perlu Dikritisi

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |12:37 WIB
Suara Perindo Banyak yang Hilang di Sirekap, Abdul Khaliq: Memang Perlu Dikritisi
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Abdul Khaliq Ahmad menerangkan bahwa protes keras yang dilayangkan partainya kepada penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan didasarkan urusan subjektif semata, tapi ada persoalan objektif yang lebih luas.

Hal ini disampaikan Khaliq dalam jumpa pers terkait pernyataan sikap Partai Perindo tentang suara hilang Pemilu 2024 yang digelar di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

"Protes keras Perindo atas pelaksanaan Pemilu dan hasil-hasilnya itu memang didasarkan pada hal-hal yang objektif, bukan persoalan subjektif semata," kata Khaliq menegaskan.

Salah satu yang menjadi persoalan adalah carut marutnya sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024 yang belakangan dikritisi banyak pihak.

Ia tak ingin penyelenggara Pemilu hanya memandang bahwa Sirekap ini hanya sebatas alat bantu publik untuk mengetahui perolehan suara hasil Pemilu 2024 dengan cepat. Namun, mereka juga harus memastikan bahwa pelaksanaan dari Sirekap itu bisa berjalan dengan baik.

Khaliq pun menyoroti adanya perubahan suara yang terjadi di Sirekap. Dari yang semula angkanya diumumkan ada ratusan ribu suara, tapi perkembangannya terus menurun hingga ke angka puluhan.

"Dan akhirnya hilang. Jadi saya kira ini hal yang memang perlu dikritisi," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
