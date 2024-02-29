Caleg Perindo Siap Ikut Kawal Suara Rakyat Dari Kecamatan Hingga Nasional

JAKARTA - Calon legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah memastikan dirinya bersama Caleg lainnya akan ikut mengawal rekapitulasi suara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga tingkat Nasional nantinya.

Hal ini ditegaskan Ferry dalam jumpa pers terkait pernyataan sikap Partai Perindo tentang suara hilang Pemilu 2024 yang digelar di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

"Kami dari Perindo dan juga Caleg-Caleg, ingin mencoba mengawal proses ini dengan memuliakan suara rakyat, dan kita akan mengawal terus rekap secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat Nasional," kata Ferry.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Perindo ini juga menaruh harapan kepada para penyelenggara Pemilu untuk berkomitmen untuk memastikan tidak ada pergeseran suara satupun di dalam proses rekapitulasi yang saat ini sedang berjalan.

"Ini menjadi poin yang sangat penting, karena kita ingin melihat bahwa suara rakyat, satu suara pun sangat berharga," ujar mantan Komisioner KPU RI itu.

(Khafid Mardiyansyah)