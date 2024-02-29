Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Dugaan Kecurangan Pemilu, Tama S Langkun: Keaktifan Bawaslu yang Kita Harapkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |12:53 WIB
Soal Dugaan Kecurangan Pemilu, Tama S Langkun: Keaktifan Bawaslu yang Kita Harapkan
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tama S Langkun meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk lebih aktif dalam merespons atau mengusut adanya laporan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

“Kita juga minta kepada Bawaslu bisa lebih aktif, karena keaktifan Bawaslu juga itu menjadi satu hal yang kita harapkan untuk memastikan semua hal-hal yang sifatnya dugaan kecurangan itu bisa direspons sebaik-sebaiknya untuk dijaga poros demokrasi yang berjalan,” kata Tama di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Tama meminta masyarakat turut serta dalam proses penghitungan suara Pemilu 2024 yang sampai saat ini masih berlangsung.

“Kita juga minta lapisan masyarakat untuk terus mengawal proses (penghitungan suara Pemilu 2024) yang masih tersisa,” ujar dia.

Selain itu, Tama yang juga merupakan calon legislatif (caleg) dari Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas Pemilu 2024 itu mengapresiasi tindakan sejumlah koalisi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Bawaslu.

Tama pun menegaskan, laporan yang dilaporkan oleh koalisi masyarakat sipil maupun sejumlah lapisan ke Bawaslu akan terus dipantau terkait prosesnya pembuktiannya.

“Kita juga apresiasi teman-teman di kelompok masyarakat sipil, yang sudah melaporkan. Ada beberapa teman-teman yang melaporkan yang kemudian kita pantau juga prosesnya,” tandas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044//anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement