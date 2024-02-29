Soal Dugaan Kecurangan Pemilu, Tama S Langkun: Keaktifan Bawaslu yang Kita Harapkan

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tama S Langkun meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk lebih aktif dalam merespons atau mengusut adanya laporan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

“Kita juga minta kepada Bawaslu bisa lebih aktif, karena keaktifan Bawaslu juga itu menjadi satu hal yang kita harapkan untuk memastikan semua hal-hal yang sifatnya dugaan kecurangan itu bisa direspons sebaik-sebaiknya untuk dijaga poros demokrasi yang berjalan,” kata Tama di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Tama meminta masyarakat turut serta dalam proses penghitungan suara Pemilu 2024 yang sampai saat ini masih berlangsung.

“Kita juga minta lapisan masyarakat untuk terus mengawal proses (penghitungan suara Pemilu 2024) yang masih tersisa,” ujar dia.

Selain itu, Tama yang juga merupakan calon legislatif (caleg) dari Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas Pemilu 2024 itu mengapresiasi tindakan sejumlah koalisi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Bawaslu.

Tama pun menegaskan, laporan yang dilaporkan oleh koalisi masyarakat sipil maupun sejumlah lapisan ke Bawaslu akan terus dipantau terkait prosesnya pembuktiannya.

“Kita juga apresiasi teman-teman di kelompok masyarakat sipil, yang sudah melaporkan. Ada beberapa teman-teman yang melaporkan yang kemudian kita pantau juga prosesnya,” tandas dia.

(Khafid Mardiyansyah)