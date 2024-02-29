Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Luncurkan Buku Ensiklopedia, Kemenag: Tonggak Sejarah Lestarikan Budaya Islam di Nusantara

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |13:05 WIB
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki/dok Kemenag
A
A
A


JAKARTA- Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki meluncurkan buku Ensiklopedia Seni Budaya Islam di Nusantara.

Peluncuran tersebut dilangsungkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais) Kemenag di Jakarta.

Dikatakannya, peluncuran itu merupakan tonggak sejarah dalam melestarikan dan menghargai kekayaan warisan budaya Islam di Indonesia.

“Ensiklopedia ini bukan hanya sebagai sumber referensi, tetapi juga sebagai wujud komitmen kita untuk mewarisi dan meneruskan nilai-nilai luhur yang telah ditinggalkan para pendahulu kita,” ujar Wamenag mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dikutip, Kamis (29/2/2024).

Melalui pengetahuan seni dan budaya Islam, masyarakat dapat memperkuat identitas keislaman sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia.

“Mari kita bergandengan tangan, bekerja keras, dan mendedikasikan diri untuk mewujudkan visi besar dalam melayani kebutuhan keagamaan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Penais Ahmad Zayadi mengatakan, penyusunan buku Ensiklopedia Seni Budaya Islam di Nusantara itu melibatkan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

