INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TNI AU Bakal Lanjutkan Rencana Pembangunan Lanud di IKN

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |14:23 WIB
TNI AU Bakal Lanjutkan Rencana Pembangunan Lanud di IKN
Titik Nol IKN (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertama (Marsma) TNI Agung Sasongko Jati mengatakan bahwa rencana pembangunan pangkalan udara (Lanud) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur akan dilanjutkan.

"Angkatan Udara akan terus melanjutkan pembangunan atau perencana dengan memohon kepada pemerintah untuk tetap pangkalan udara di Ibu Kota Nusantara," kata Agung kepada wartawan di Puri Ardhya Garini, Jakarta Timur pada Kamis (29/2/2024).

Agung menambahkan nantinya Lanud IKN diperuntukkan untuk menunjang mobilitas VVIP kepresidenan yang merupakan tugas dari TNI AU.

"Akan kita kembangkan karena memang lokasi itu adalah VVIP dan memang untuk menghandle VVIP bila ada tugas daripada TNI Angkatan Udara," ucapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa TNI AU akan membangun Lanud di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan membangun beberapa skuadron baru.

"TNI AU rencana akan membangun Lanud di IKN, meningkatkan status 5 Lanud tipe A, peningkatan status 2 Lanud tipe B, pembentukan Lanud tipe C dan pembentuk skuadron-skuadron baru," kata Agus Subiyanto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2024.

(Angkasa Yudhistira)

      
