Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Cuaca Ekstrem Potensi Menerjang Indonesia hingga 8 Maret

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |14:34 WIB
Waspada! Cuaca Ekstrem Potensi Menerjang Indonesia hingga 8 Maret
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang masih berpotensi melanda sejumlah wilayah Indonesia hingga 8 Maret 2024 mendatang.

Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto mengatakan berdasarkan prakiraan musim hujan tahun 2023/2024, puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia sudah terlewati.

“Meskipun sebagian wilayah Sumatera bagian selatan dan Pulau Jawa masih berada dalam puncak musim hujan di Bulan Februari, sehingga peningkatan curah hujan pada wilayah-wilayah tersebut masih berpotensi terjadi,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (29/2/2024).

Guswanto mengatakan, BMKG memantau hujan dengan intensitas ringan hingga ekstem masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia sejak 24 hingga 29 Februari 2024.

“Intensitas curah hujan pada kategori ekstrem terjadi di wilayah DKI Jakarta (Kelapa Gading), sedangkan hujan dengan intensitas sangat lebat terjadi di Kalimantan Tengah (Barito Utara), Sulawesi Tenggara (Kendari), dan Papua Tengah (Timika),” katanya.

Khusus wilayah Jabodetabek, kata Guswanto, peningkatan curah hujan terpantau sejak tanggal 27 Februari 2024. Intensitas curah hujan pada kategori ekstrem mencapai 157,4 mm/hari di Kelapa Gading pada tanggal 28 Februari 2024, disusul dengan hujan kategori sangat lebat di wilayah Tanjung Priok, Pulo Gading, dan Sunter Timur pada tanggal yang sama.

Data dari BPBD DKI Jakarta menyebutkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir, yaitu di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat dengan ketinggian 10 - 25 cm serta di Jakarta Barat setinggi 30 cm pada 28 dan 29 Februari 2024.

"Kondisi ini dipicu oleh aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di selatan Pulau Jawa bagian barat dan peningkatan kecepatan angin di sekitar wilayah Kep. Bangka Belitung dan Selat Karimata, yang kemudian membentuk pola perlambatan, pertemuan, dan belokan angin di sekitar wilayah Jawa bagian barat,” ujar Guswanto.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189111/bmkg-qNoi_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 91S Picu Peningkatan Hujan di Sumatera, BMKG: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187525/menko_pmk_pratikno-Mtyj_large.jpg
Menko PMK: Waspada Potensi Hujan Lebat hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186673/siklon_tropis-YK7N_large.jpg
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/340/3185983/banjir-TrE2_large.jpg
Cuaca Ekstrem di Sumut Akibat Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185693/cuaca_ekstrem-eQzB_large.jpg
Siklon Tropis Fina dan 2 Bibit Siklon Kepung Indonesia, Waspada Dampaknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184449/cuaca_ekstrem-ViB3_large.jpg
Siaga Cuaca Ekstrem, Siklon Tropis FINA Terbentuk di Laut Arafuru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement