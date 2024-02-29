DKPP Sebut Akan Ada Sidang Lanjutan Dugaan Kebocoran DPT di Website KPU

JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo memastikan akan ada sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran kode etik perihal kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Akan ada sidang lanjutan," kata Ratna saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (29/2/2024).

Namun, Ratna sendiri belum bisa memastikan kapan sidang lanjutan tersebut akan diselenggarakan. "Nanti diinfokan," kata Ratna, singkat.

Sebelumnya, KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilu 2024. Namun, rapat itu harus ditunda sementara waktu, karena Ketua KPU, Hasyim Asy'ari beserta seluruh komisioner KPU RI harus menghadiri persidangan di DKPP atas dugaan pelanggaran Kode etik perihal kebocoran DPT di website resmi KPU.

“Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapat panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi,” ujar Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2024.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, sidang itu bernomor perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP. David menyebut telah memanggil para pihak agar bersikap kooperatif menjalani persidangan.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” katanya.