Saksi Telat Datang, Pleno Rekapitulasi Suara Manual Tingkat Nasional Diundur

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024). Rapat yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB harus ditunda karena saksi yang belum hadir.

"Mengingat waktu yang sudah ditunda harusnya tadi kita masuk jam 9.00 dan kenapa kami mengundurnya sampai dengan saat ini, karena kita memang harus menunggu saksi," kata komisioner KPU Idham Holik dalam rapat itu.

Pada rapat pleno terbuka itu, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Osaka, Jepang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan hasil suara Pemilu 2024.

Sebelumnya, pada hari pertama rapat pleno terbuka, sebanyak 7 PPLN telah menyampaikan hasil pemilu 2024. Penghitungan suara manual di tingkat pusat ini akan berlangsung sampai 20 Maret 2024.

Berikut hasil rekapitulasi suara 7 PPLN

1. Athena, Yunani

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 98 Suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 659 Suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 233 Suara

2. Perth , Australia

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 708 suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 1.137 suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 1.600 suara

3. Manila, Filipina

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 84 suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 478 suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 353 suara