Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi Telat Datang, Pleno Rekapitulasi Suara Manual Tingkat Nasional Diundur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |15:21 WIB
Saksi Telat Datang, Pleno Rekapitulasi Suara Manual Tingkat Nasional Diundur
KPU RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024). Rapat yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB harus ditunda karena saksi yang belum hadir.

"Mengingat waktu yang sudah ditunda harusnya tadi kita masuk jam 9.00 dan kenapa kami mengundurnya sampai dengan saat ini, karena kita memang harus menunggu saksi," kata komisioner KPU Idham Holik dalam rapat itu.

Pada rapat pleno terbuka itu, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Osaka, Jepang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan hasil suara Pemilu 2024.

Sebelumnya, pada hari pertama rapat pleno terbuka, sebanyak 7 PPLN telah menyampaikan hasil pemilu 2024. Penghitungan suara manual di tingkat pusat ini akan berlangsung sampai 20 Maret 2024.

Berikut hasil rekapitulasi suara 7 PPLN

1. Athena, Yunani

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 98 Suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 659 Suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 233 Suara

2. Perth , Australia

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 708 suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 1.137 suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 1.600 suara

3. Manila, Filipina

- Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: 84 suara

- Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka: 478 suara

- Ganjar Pranowo - Mahfud MD: 353 suara

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement