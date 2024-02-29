Soal Pembentukan Kortas Tipikor, Kapolri: Sudah di Meja Presiden

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap rencana pembentukan satuan baru bernama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) telah sampai usulannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait masalah kejahatan yang menjadi perhatian publik terkait dengan pengembangan Kortas Tipikor saat ini juga sudah sampai di meja Presiden," kata Sigit saat ditemui usai Rapat Pimpinan (Rapim) Polri secara tertutup di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Listyo menjelaskan, rencana perubahan Dittipidkor Bareskrim Polri menjadi Kortas Tipidkor itu telah masuk tahap harmonisasi dengan pemerintah.

"Melalui proses mengharmonisasi dan juga pengembangan terkait tantangan situasi yang ada itu juga harus kita lakukan evaluasi," katanya.

Listyo berharap, kehadiran Kortas Tipikor dapat menjadi solusi dan jawaban atas kegelisahan masyarakat terhadap kejahatan korupsi.

"Harapan semua kita lakukan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Khususnya masyarakat yang belum mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus," katanya.

(Arief Setyadi )