Pemberontakan Ken Arok Sudah Diramalkan Jayabaya, Akibat Kertanegara Tak Bijaksana

JAKARTA - Kertanegara adalah Raja penerus dari keturunan Prabu Jayabaya, pada masa pemerintahannya mengalami kemerosotan. Kertanegara dianggap kurang bijaksana sehingga banyak masyarakat yang menderita.

Hal ini mengakibatkan pemberontakan dari seorang raja bawahan di Tumapel, yaitu Ken Arok. Konon pemberontakan Ken Arok ini sudah diramalkan oleh Prabu Jayabaya.

Dalam ramalannya dikatakan bahwa keturunan Jayabaya yang berkuasa hanya bertahan sampai tiga generasi saja. Hal ini dilambangkan dalam ungkapan zaman catur semune segara, empat generasi layaknya laut yang berangsur surut airnya.

Di mana zaman ini terbagi menjadi 4 zaman. Zaman pertama adalah ketika Prabu Jayabaya masih menjadi raja, dalam peribahasa digambarkan seperti danau yang melimpah airnya, bisa mengairi persawahan hingga mendatangkan banyak manfaat.

Zaman kedua adalah anaknya yang berkuasa, di mana pada zaman ini danau mulai surut namun masih memberikan kemaslahatan bagi banyak orang walaupun tidak cukup maksimal.