INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TNI AU Bakal Tambah 2 Skuadron Drone di Tarakan dan Malang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |16:09 WIB
TNI AU Bakal Tambah 2 Skuadron Drone di Tarakan dan Malang
Kadispenau Marsekal Pertama Agung Sasongko Jati (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertama (Marsma) TNI Agung Sasongko Jati mengungkap akan ada tambahan dua skuadron drone di Tarakan, Kalimantan Utara dan Malang, Jawa Timur sehingga nantinya akan ada empat skuadron drone yang dimiliki TNI AU.

"Kita akan menambah dua skuadron lagi. Saat ini kita sudah punya skuadron drone, yaitu skuadron 51 di Pontianak dan skuadron 52 di Natuna. Kita akan tambah lagi dengan dua skuadron, yaitu 53 di Tarakan dan 54 di Abdurahman Saleh Malang. Saat ini baru ada dua, tapi akan ditambah menjadi empat skuadron," kata Agung kepada wartawan di Puri Ardhya Garini, Jakarta Timur, Kamis (29/2/2024).

Agung menambahkan bahwa saat ini TNI AU masih mengandalkan drone tempur dari CH-4 asal China dan ANKA asal Turki yang menjadi tulang punggung dari skuadron drone. Menurutnya 12 drone ANKA yang baru dibeli bakal diproyeksikan untuk mengisi skuadron baru.

"ANKA dan CH-4 dua itu saja yang akan jadi tulang punggung dari skuadron ini. (Drone ANKA dari Turki) rencananya seperti itu akan mengisi skuadron baru," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo merespons soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung penggunaan drone dalam perang. Menurutnya bahwa TNI AU telah mempelajari hingga belajar mengoperasikan pesawat udara nirawak (UAV) sejak tahun 2015.

"Sejalan dengan arahan presiden terkait teknologi drone, TNI AU patut berbangga karena sudah mulai mempelajari, menginisiasi, (belajar) mengoperasikan UAV sejak tahun 2015 hingga mampu berkontribusi nyata dalam operasi gabungan TNI," ucap Fadjar dalam acara rapat pimpinan (rapim) TNI AU di Puri Ardhya Garini, Jakarta Timur.

Topik Artikel :
Drone Alutsista TNI AU
Telusuri berita news lainnya
