INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Skuadron 1 Pontianak dan 12 Pekanbaru Diisi Jet Tempur Dassault Rafale Gantikan Hawk 200

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |16:43 WIB
Skuadron 1 Pontianak dan 12 Pekanbaru Diisi Jet Tempur Dassault Rafale Gantikan Hawk 200
Pesawat Tempur Rafale/ist
A
A
A

JAKARTA- Puluhan unit jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis nantinya akan menggantikan secara bertahap jet tempur Hawk 200 yang tergolong sudah uzur.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertama (Marsma) TNI Agung Sasongko Jati mengatakan, nantinya pesawat Rafale akan mengisi dua skuadron di Pontianak dan Pekanbaru.

"Rafale itu direncanakan untuk menggantikan pesawat Hawk 200 dan sudah ada skuadron nya, yaitu Skuadron 1 di Pontianak dan Skuadron 12 di Pekanbaru," ujar Agung kepada wartawan di Puri Ardhya Garini, Jakarta Timur, Kamis (29/2/2024).

Agung menjelaskan, saat ini TNI AU masih mengoperasikan jet tempur Hawk 200. Namun nantinya secara bertahap akan digantikan Rafale yang diborong dari Prancis. Sebab kedatangan puluhan unit Rafale juga tidak seketika melainkan bertahap.

"Saat ini (TNI AU) masih mengoperasikan pesawat tempur Hawk 200, tapi nanti akan berangsur-angsur digantikan oleh Rafale,”ujarnya.

Hawk masih akan lama, masih cukup lama, tetapi nanti akan secara berangsur-angsur akan di rundown dan akan digantikan oleh Rafale yang datang, toh Rafale juga tidak datang seketika,"pungkasnya.

Berikut ini keunggulan pesawat tempur Dassault Rafale:

1. Punya Kecepatan Luar Biasa

Selain itu, pesawat ini mampu melesat dengan kecepatan hingga 1.8 march atau 750 knot dan mampu terbang di atas ketinggian maksimal 50.000 kaki (feet). Kemampuan manuver pesawat ini semakin garang karena dilengkapi dengan radar canggih Active Electronically Scanned Array (AESA) RBE2.

Halaman:
1 2 3
      
