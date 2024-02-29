Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Shakira Siap Rilis Album Baru, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:02 WIB
SHAKIRA is back. Dirinya siap mengeluarkan album terbaru bertajuk Las Mujeres Ya No Lloran atau Women Dont Cry. Rencananya album ini akan rilis pada 22 Maret mendatang. Shakira mengaku bagai membangun kembali dirinya sendiri saat menggarap album terbarunya. Judul album Tersebut diambil dari lirik lagu populer Shakira dengan Bizarrap, Music Sessions Volume 53 yang meraih Piala Grammy Latin 2023.

Menurutnya, membuat karya ini menjadi proses yang transformatif. Sementara menulis setiap lagu, baginya seperti membangun kembali diri. Diketahui album tersebut akan terdiri dari 16 Lagu, 8 lagu baru dan sebuah remix, termasuk 7 lagu yang sudah dirilis sebelumnya yakni Music Sessions Volume 53 Dengan Bizarrap, TQG dengan Karol G, Te Felicito Dengan Rauw Alejandro, Copa Vacia dengan Manuel Turizo dan masih banyak lagi.

Album baru Ini juga menjadi kali pertama Shakira akan merilis album dalam bentuk vinyl, dengan 4 variasi seni yang berbeda-beda. Shakira sebelumnya memenangkan Piala Grammy Latin 2023 berkat Music Sessions Volume 53 untuk kategori Song Of The Year Dan Best Pop Song. Selain itu, dirinya juga memenangkan Best Urban Fusion Berkat TQG. Adapun piala kehormatan MTV VMA ini datang setelah Shakira menjalani serangkaian peristiwa naik turun kehidupan. Mulai, dari perpisahan dengan Gerard Pique hingga drama dengan Pemerintah Spanyol terakit pajak.

Sementara itu, langit kota Tainan-Taiwan di wilayah pesisir barat daya Taiwan, tampak meriah sekali dengan pertunjukan sinar laser yang mengarah ke sebuah lampion raksasa berbentuk naga setinggi 20 meter pada Festival Lampion Taiwan atau Taiwan Lantern Festival 2024.

Okezone Update Okezone.com
