Apakah Ada Kaitannya OPM dengan KKB?

JAKARTA – Apakah ada kaitannya antara OPM dengan KKB, menarik untuk dibahas. Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kelompok yang sering berbuat onar, kelompok ini meresahkan masyarakat.

Bahkan, mereka tak ragu-ragu dalam menyandera, menembak dan membunuh targetnya, baik itu masyarakat maupun aparat.

Dilansir beragam sumber, Kamis (29/2/2024), tujuan dari aksi mereka adalah untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga pemerintah menetapkan OPM sebagai organisasi teroris semenjak 2021.

Kelompok ini sudah ada sejak 1963 yang dikenal sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP).

Kabarnya mereka berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNB) yang merupakan sayap militer dari OPM, sehingga kerap disebut TPNPB-OPM. Kelompok ini terbentuk sejak 26/03/1973.