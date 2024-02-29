Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Ada Kaitannya OPM dengan KKB?

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:21 WIB
Apakah Ada Kaitannya OPM dengan KKB?
Apakah Ada Kaitannya OPM dengan KKB
A
A
A

JAKARTA – Apakah ada kaitannya antara OPM dengan KKB, menarik untuk dibahas. Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kelompok yang sering berbuat onar, kelompok ini meresahkan masyarakat.

Bahkan, mereka tak ragu-ragu dalam menyandera, menembak dan membunuh targetnya, baik itu masyarakat maupun aparat.

Dilansir beragam sumber, Kamis (29/2/2024), tujuan dari aksi mereka adalah untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga pemerintah menetapkan OPM sebagai organisasi teroris semenjak 2021.

Kelompok ini sudah ada sejak 1963 yang dikenal sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP).

Kabarnya mereka berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNB) yang merupakan sayap militer dari OPM, sehingga kerap disebut TPNPB-OPM. Kelompok ini terbentuk sejak 26/03/1973.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144454/pemerintah-zRQg_large.jpg
Pagar Kantor KemenHAM Roboh Digeruduk Warga Papua, Menteri Pigai: Soal Konflik di Intan Jaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3126994/kkb-ZMrv_large.jpg
Senyap! Pasukan Elite Semut Hitam TNI AD Kepung Markas OPM, Sita Ladang Ganja Sumber Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/340/3088125/viral-owsS_large.jpg
Kronologi Gedung DPRD Dijarah Massa hingga Kantor BKSDM Dibakar di Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/340/3049095/kpu-VK9v_large.jpg
Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045475/opm-NzCI_large.jpg
Mengenal Glen Malcolm Conning, Sosok Pilot Selandia Baru yang Ditembak Mati OPM Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045416/opm-9yJi_large.jpg
Ada Ancaman Penyelundupan Senjata dari Filipina ke OPM, Armada Jaya Fokus ke Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement