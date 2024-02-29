Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Impikan Konser Besar Digelar di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:33 WIB
Jokowi Impikan Konser Besar Digelar di IKN
Presiden Jokowi/ Biro Pers Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, perjalanan dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara akan sangat dipersingkat dengan adanya dua infrastruktur pendukung konektivitas seperti jalan tol dan bandara selesai.

"Tolong nanti dilihat setelah bulan Juni, begitu tolnya selesai, begitu nanti airport nya selesai, dari airport ke sini hanya 15 menit. Begitu tol selesai, dari Balikpapan ke sini 45 menit," kata Jokowi di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis, (29/22024).

Jokowi mengatakan bahwa fasilitas jalan tol dan bandara diharapkan dapat menarik masyarakat ataupun turis untuk mengunjungi IKN.

"Dan kita harapkan kota nusantara ini akan menjadi sebuah kota yang hidup tidak hanya urusan pemerintahan tapi dibayangan saya kalau fasilitas-fasilitas sudah komplit konser-konser besar nanti akan bisa diadakan di IKN," kata Jokowi.

Presiden juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Ibu Kota Nusantara agar tidak kehilangan kendali seperti beberapa ibu kota baru di negara lain.

Jokowi juga menekankan konsep "forest city" dan "smart city" sebagai fondasi utama pengembangan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, bebas polusi, dan didukung oleh transportasi umum berbasis listrik.

Presiden Jokowi berharap pembangunan tersebut akan mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan menarik "digital nomad" dari berbagai belahan dunia untuk hidup di Ibu Kota Nusantara.

