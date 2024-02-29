Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fokus Pengamanan IKN Jelang HUT RI, KSAD Maruli: TNI AD Tak Bentuk Satuan Baru

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:50 WIB
Fokus Pengamanan IKN Jelang HUT RI, KSAD Maruli: TNI AD Tak Bentuk Satuan Baru
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak/Foto: MNC Portal
A
A
A


JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, TNI AD akan fokus terhadap pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga pelaksanaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang.

Hal itu diungkapkan Maruli saat ditemui usai acara rapat pimpinan (rapim) TNI AD 2024 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Selain itu, kata Maruli, TNI AD akan fokus kepada pengamanan IKN tanpa menambah satuan baru di sana.

"Sementara ini kita melihatnya, bagaimana mengamankan IKN. Sampai dengan pelaksanaan 17 Agustus dan kelanjutannya," kata Jenderal Kopassus tersebut.

Maruli menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan pasukan TNI yang berjaga di IKN apa bila IKN sudah banyak diisi masyarakat, dengan fasilitas juga yang mumpuni.

"Karena kalau nanti juga setelah 17 Agustusan, apakah semua orang sudah di sana, terfokus, apakah fasilitas sudah cukup itu disesuaikan dengan perbandingan jumlah kita nantinya," ucap Maruli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159579/bendera_merah_putih-hA1q_large.jpg
HUT Ke-80 RI, Kibarkan Bendera Merah Putih Mulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159136/hut_ri-BEZt_large.jpg
Istana Bakal Tampilkan Tarian Kolosal NTB saat HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156139/hut_ri-zfPD_large.jpg
HUT Ke-80 RI Dipusatkan di Jakarta Bukan IKN, Tema dan Logo Diluncurkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/337/3019575/jokowi-dan-prabowo-upacara-17-agustus-di-ikn-ma-ruf-dan-gibran-di-jakarta-EgmrE7zN8L.jpg
Jokowi dan Prabowo Upacara 17 Agustus di IKN, Ma'ruf dan Gibran di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/337/3016697/pemerintah-siapkan-dua-skenario-hut-ke-79-ri-di-jakarta-dan-ikn-c87Cnx75Sr.jpg
Pemerintah Siapkan Dua Skenario HUT Ke-79 RI di Jakarta dan IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/337/2952007/rapat-persiapan-hut-ke-79-ri-digelar-di-ikn-TESCrKx9ed.jpg
Rapat Persiapan HUT Ke-79 RI Digelar di IKN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement