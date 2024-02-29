Fokus Pengamanan IKN Jelang HUT RI, KSAD Maruli: TNI AD Tak Bentuk Satuan Baru





JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, TNI AD akan fokus terhadap pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga pelaksanaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang.

Hal itu diungkapkan Maruli saat ditemui usai acara rapat pimpinan (rapim) TNI AD 2024 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Selain itu, kata Maruli, TNI AD akan fokus kepada pengamanan IKN tanpa menambah satuan baru di sana.

"Sementara ini kita melihatnya, bagaimana mengamankan IKN. Sampai dengan pelaksanaan 17 Agustus dan kelanjutannya," kata Jenderal Kopassus tersebut.

Maruli menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan pasukan TNI yang berjaga di IKN apa bila IKN sudah banyak diisi masyarakat, dengan fasilitas juga yang mumpuni.

"Karena kalau nanti juga setelah 17 Agustusan, apakah semua orang sudah di sana, terfokus, apakah fasilitas sudah cukup itu disesuaikan dengan perbandingan jumlah kita nantinya," ucap Maruli.