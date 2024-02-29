Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Klaim Minat Investasi di IKN Tinggi, Jokowi: Banyak yang Antre!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:25 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah infrastruktur di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis, (29/2/2024).

Presiden Jokowi menilai bahwa hal tersebut menunjukkan tingginya minat investasi di Ibu Kota Nusantara.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya.

Menurut Presiden, optimisme investor meningkat pascapemilu. Presiden pun mengingatkan pentingnya pengaturan lahan dan ekosistem yang baik untuk memastikan pembangunan kota yang berkelanjutan.

"Kalau yang mengantre ini ya diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk," ujarnya. 

