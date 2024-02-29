Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kolaborasi Satgas Pangan Polri Diperlukan untuk Antisipasi Kenaikan Harga Beras

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:42 WIB
Kolaborasi Satgas Pangan Polri Diperlukan untuk Antisipasi Kenaikan Harga Beras
Ilustrasi beras (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan, apalagi menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Kata Trubus, kebijakan yang dibuat juga harus transparan.

"Perlu juga koordinasi dengan Satgas Pangan Polri itu, ketiga lembaga itu harus berkoordinasi untuk menangani beras secara merata sehingga harga beras bisa ditekan," katanya kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).

Trubus menilai sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga beras. Salah satunya kebijakan mengimpor beras meskipun ini hanya bisa mengatasi masalah sementara.

"Ada beberapa daerah akibat iklim itu mengalami gagal panen, panen beras mengalami penurunan," ujarnya.

Selain itu, Trubus memprediksi harga beras di beberapa daerah akan berangsur turun menjelang bulan Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri.

Harga beras di sejumlah daerah terpantau mulai turun. Penjualan beras kualitas medium dari Bulog misalnya dijual di Pasar Induk Beras Cipinang dengan harga Rp10.600/kilogram.

"Penurunan harga beras bisa terus berlangsung sampai Ramadhan dan Lebaran," ujarnya.

Namun, Trubus menyebut kondisi tersebut tetap tergantung pada kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Ia tentu berharap harga beras terus turun sampai Lebaran dan stabil setelah itu.

"Ini menjaga public trust ya, kepercayaan kepada pemerintah," ujarnya.

